02 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası!

Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen  'nde ile karşılaştıkları mücadelede yine takımını sırtlayan isim oldu. Milli futbolcu için İtalyan basını övgüler yağdırdı.

(Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu , takımının dün akşam play-off turunda penaltı atışları sonucunda yendiği maçındaki performansıyla İtalyan basınından övgü aldı.

"MILAN'I AYAKTA TUTTU"

dello Sport'ta, milli futbolcunun performansına yönelik "Hakan kalitesi ve soğukkanlılığıyla gerçek bir 10 numara gibi Milan'ı ayakta tuttu." ifadesi kullanıldı.

Milan'ın lider oyuncusu Zlatan Ibrahimovic olmasa da o liderin bu maçta Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edilirken, "Türk oyuncu, kariyerinin en iyi döneminde" denildi.
Gazetede, Hakan'ın Milan'ın son oynadığı 11 resmi maçta 8 gol attığı vurgulandı.

La Gazzetta dello Sport'ta, "Hakan'ın maç içinde beklenildiği gibi açılamadığı ancak, 120. dakikada gelen ve adeta 120 kilo ağırlığında olarak tanımlanan penaltı atışını kusursuz şekilde gole çevirdiği" yazıldı. Gazete, milli oyuncuya performansından dolayı 6.5 puan verdi.

Corriere dello Sport'ta ise "Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları kurtarıyor. Maçın sonucunu belirleyen penaltıyı atıyor" yorumu yapıldı.

Çalhanoğlu'nun maç performansını Milan'daki diğer oyunculara göre daha iyi olarak değerlendirerek, 6 puan veren gazete, milli oyuncunun uzatmanın son anlarında kazanılan penaltı vuruşunu soğukkanlı biçimde gole çevirmesine dikkati çekti.

GRUPLARA KALDI

Portekiz ekibi Rio Ave ile deplasmanda karşılaşan Milan, normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden maçın, uzatma ilk devresinde yediği golle 2-1 geriye düşmüş ancak 120+2. dakikada Hakan attığı penaltı golüyle maçı penaltılara taşımıştı. İki takım arasındaki penaltı atışları büyük çekişmeye sahne olmuş, 12 atışa kadar uzayan mücadelede Milan, 9-8'lik üstünlük kurarak tur atlamayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi: Rio Ave 2-2 Milan (Penaltılar 8-9) | MAÇ SONUCU

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