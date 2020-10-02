02 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Miha Zajc'a corona virüsü şoku!

Miha Zajc'a corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

'den İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Mija Zajc, corona virüsüne yakalandı. Sloven futbolcunun yanı sıra,  ve  Bressan'ın da Covid 19 PRC testleri pozitif çıktı.

'den kiralık olarak Genoa forması giyen , corona virüsüne yakalandı.

Genoa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim'de tüm futbolcular ve teknik ekibe yapılan corona virüsü testlerinin ardından Miha Zajc, ve teknik ekipten Bressan'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Acilen protokoller uygulanarak yerel otoritelere haber verildi ve tedavi süreçleri başladı. Oyuncular, pazartesi gününe dek evlerinde izolasyonda olacak ve yeniden teste gireceklerdir."

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