İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Sampdoria Stadio Artemio Franchi'de karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Sampdoria maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: Bartłomiej Drągowski; Martin Caceras, German Pezzella, Nicola Milenkovic; Federico Chiesa, Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat, Gaetano Castrovilli, Cristiano Biraghi; Franck Ribery, Christian Kouame

Sampdoria: Emil Audero; Bartosz Bereszyński, Lorenzo Tonelli, Omar Colley, Tommaso Augello; Antonio Candreva, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Jakub Jantko; Fabio Quagliarella, Federico Bonazzolli

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