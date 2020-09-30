Tottenham-Chelsea maçında görülmemiş olay! Maçı bırakıp tuvalete gitti
İngiltere Lig Kupası son 16 turu karşılaşmasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi, penaltılar sonucunda Tottenham 5-4 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Fakat maçtan çok konuşulan bir olay vardı. Tottenham'ın yıldızı maç esnasında tuvalete gitti ve teknik direktör Jose Mourinho bu duruma sinirlenerek peşinden gitti. Portekizli teknik adam, oyuncusunu sahaya geri getirdi.
Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Bu duruma çok sinirlenen Mourinho, Chelsea'nin tehlikeli pozisyonunun ardından çılgına döndü ve tuvalete koşarak Eric Dier'ı sahaya geri döndürdü.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunana Eric Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho ise sıkışık maç takvimine isyan ederek "48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı 2 günden az bir sürede yeni bir maça çıkılmaması lazım" diye konuştu.
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