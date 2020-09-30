30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham-Chelsea maçında görülmemiş olay! Maçı bırakıp tuvalete gitti

Tottenham-Chelsea maçında görülmemiş olay!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2020

son 16 turu karşılaşmasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi, penaltılar sonucunda Tottenham 5-4 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Fakat maçtan çok konuşulan bir olay vardı. Tottenham'ın yıldızı maç esnasında tuvalete gitti ve teknik direktör Jose Mourinho bu duruma sinirlenerek peşinden gitti. Portekizli teknik adam, oyuncusunu sahaya geri getirdi.

Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Bu duruma çok sinirlenen Mourinho, Chelsea'nin tehlikeli pozisyonunun ardından çılgına döndü ve tuvalete koşarak Eric Dier'ı sahaya geri döndürdü.

Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

Maçtan sonra açıklamalarda bulunana Eric Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ise sıkışık maç takvimine isyan ederek "48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı 2 günden az bir sürede yeni bir maça çıkılmaması lazım" diye konuştu.

Tottenham Chelsea'yi kupa dışına itti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool'a Covid-19 şoku! Liverpool'a Covid-19 şoku!
ManU'dan Jadon Sancho'ya servet! ManU'dan Jadon Sancho'ya servet!
Tottenham Chelsea'yi kupa dışına itti Tottenham Chelsea'yi kupa dışına itti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör