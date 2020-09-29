Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Tottenham ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard arasında geçen tartışma karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ilk yarısında tartışan ikilinin o anları objektiflerden kaçmadı. İşte o görüntüler...