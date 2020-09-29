29 Eylül 2020, Salı

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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Tottenham ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard arasında geçen tartışma karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ilk yarısında tartışan ikilinin o anları objektiflerden kaçmadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 23:11
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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi.

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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmaya Mourinho - Lampard tartışması damga vurdu.

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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar

Eski dostların ilk yarıdaki tartışması kameralara da yansıdı. İşte o anlar...

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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar
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Jose Mourinho ve Frank Lampard birbirine düştü! İşte o anlar
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