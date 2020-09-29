30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Lig Kupası: Tottenham 1-1 Chelsea (Penaltılar 5-4) MAÇ SONUCU

Tottenham Chelsea'yi kupa dışına itti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

son 16 turunda Tottenham, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada 'yi penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Turnuvanın 4. turuna, İngiltere'nin köklü kulüpleri Tottenham ile arasındaki karşılaşmayla başlandı.

Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 19. dakikada Timo Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 83. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erince penaltı atışlarına geçildi.

Tottenham, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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