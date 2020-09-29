İngiltere Lig Kupası: Tottenham 1-1 Chelsea (Penaltılar 5-4) MAÇ SONUCU

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Tottenham, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Chelsea'yi penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Turnuvanın 4. turuna, İngiltere'nin köklü kulüpleri Tottenham ile Chelsea arasındaki karşılaşmayla başlandı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 19. dakikada Timo Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 83. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erince penaltı atışlarına geçildi.

Tottenham, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

DİĞER