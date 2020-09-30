İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor! Son 16 turunda 4 kritik maç...
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Tottenham Hotspur, Chelsea'yi penaltı atışlarıyla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final adayı 8 takım bu akşam oynanacak 4 maçta karşı karşıya geliyor. Newport County - Newcastle United, Burnley - Manchester City, Brighton - Manchester United ve Everton - West Ham United karşılaşmaları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası maçları saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası'nda günün maçları heyecanla bekleniyor. 30 Eylül Çarşamba günü Newport County - Newcastle United, Burnley - Manchester City, Brighton - Manchester United ve Everton - West Ham United maçları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası Son 16 Turu maçları saat kaçta? Hangi kanalda?
19:30 Newport County - Newcastle United (beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak)
21:00 Burnley - Man City (beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak)
21:45 Brighton - Man United (beIN Sports Max1'den canlı yayınlanacak)
21:45 Everton - West Ham United (beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak)
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