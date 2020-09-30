30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor! Son 16 turunda 4 kritik maç...

İngiltere Lig Kupası'nda 4 kritik maç...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda , 'yi penaltı atışlarıyla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. adayı 8 takım bu akşam oynanacak 4 maçta karşı karşıya geliyor. - , Burnley - , Brighton - ve Everton - karşılaşmaları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası ? Hangi kanalda?

'nda günün maçları heyecanla bekleniyor. 30 Eylül Çarşamba günü - , Burnley - , Brighton - ve Everton - maçları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası Son 16 Turu ? Hangi kanalda?

19:30 Newport County - Newcastle United (beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak)
21:00 Burnley - Man City (beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak)
21:45 Brighton - Man United (beIN Sports Max1'den canlı yayınlanacak)
21:45 Everton - West Ham United (beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak)

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