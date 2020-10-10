11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ukrayna 1-2 Almanya | MAÇ SONUCU

Panzerler deplasmanda güldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

3. hafta maçlarıyla devam etti. A Ligi'nde deplasmanda 'yı 2-1'le geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

'nin 3. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ginter ve 49'da Goretzka attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 77. dakikada Malinovsky'den (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonunda Almanya 5 puanla 2. sırada yer alırken, Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

İspanya tek attı 3 aldı haberin devamı

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