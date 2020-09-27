İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde West Ham United ile Wolverhamton karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, West Ham United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde West Ham United ile Wolverhamton karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, West Ham United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United - Wolverhampton maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Fabianski; Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Bowen, Rice, Soucek, Fornals; Antonio

Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Vinagre; Traore, Jimenez, Podence

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