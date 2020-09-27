Tottenham 1-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Lucas Moura'nın 25. dakikada kaydettiği golle öne geçerken 90+7'de Wilson'un penaltısına engel olamadı ve mücadel 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mourinho'nun öğrencileri oldukça üstün oynadığı karşılaşmada 25. dakikada Lucas Moura'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede son sözü ise 90+7'de penaltıdan Wilson söyledi ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

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