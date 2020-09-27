Spezia 1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Spezia'ya konuk oldu. Sassuolo bu zor deplasmandan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında milli yıldızlarımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Spezia ile karşılaştı. Milli futbolcularımızın ikinci yarı oyuna dahil olduğu karşılamada konuk takım sahadan 4-1 galip ayrılan taraf oldu. Sassuolo adına golleri;Djuricic, Berardi, Defrel ve Caputo kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Galabinon attı.

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