27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Sassuolo zorlanmadan kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ve 'ün formasını giydiği Sassuolo deplasmanda 'ya konuk oldu. Sassuolo bu zor deplasmandan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında milli yıldızlarımız ve 'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda ile karşılaştı. Milli futbolcularımızın ikinci yarı oyuna dahil olduğu karşılamada konuk takım sahadan 4-1 galip ayrılan taraf oldu. Sassuolo adına golleri;Djuricic, Berardi, Defrel ve Caputo kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Galabinon attı.

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