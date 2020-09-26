Premier Lig: Brighton 2-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton'ı Dunk (k.k.), Rashford ve Fernandes'in (p) golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın gollerini ise Maupay ve March kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Brighton ile Manchester United kozlarını paylaştı. Uzun süre konuşlacak cinsten bir mücadele yaşanırken, gol düellosunu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United kazandı. Karşılaşmada konuk ekibin golleri 43. dakikada Lewis Dunk (kk), 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Brighton'un golleri ise 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5'te March'dan geldi.

Premier Lig'in 4. haftasında United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise aynı haftada Everton'a konuk olacak.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN PENALTI VERİLDİ

Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyaru geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti.Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı. 90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı.

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