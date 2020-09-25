25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'ndan Avrupa Ligi yorumu: Neden olmasın?

Çalhanoğlu'ndan Avrupa Ligi yorumu: Neden olmasın?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

3. ön eleme turunda 'i 3-2'lik skorla geçen Milan'da 2 gol, 1 asist yaparak maçın adamı olmuştu. Milli yıldızımız maç sonunda değerlendirmelerde bulunurken, kupayı kazanabileceklerini söyledi.

3. ön eleme turu karşılaşmasında Milan, 'i 3-2'lik skorla geçmişti.

Mücadeleye damgasını vuran milli yıldızımız , 2 gol ve 1 asist yaparak takımına turu getirmişti.

26 yaşındaki oyuncu, maç sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, "Kafam rahat ve teknik direktörümüz bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum. Daha önce de birçok röportajda bu mevkide oynamak istediğimi söylemiştim. Önemli olan günün sonunda bizim kazanmamız." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Ligi için; "Kupaya kadar uzanabilir miyiz? Evet, pandemi arası sonrası birçok maç kazandık ve böyle devam etmeliyiz." dedi.

Milli oyuncumuz, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı forma ile 38 resmi maçta takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Hakan şov yaptı Milan turladı! haberin devamı

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