Hakan Çalhanoğlu'ndan Avrupa Ligi yorumu: Neden olmasın?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Bodo Glimt'i 3-2'lik skorla geçen Milan'da Hakan Çalhanoğlu 2 gol, 1 asist yaparak maçın adamı olmuştu. Milli yıldızımız maç sonunda değerlendirmelerde bulunurken, kupayı kazanabileceklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Milan, Bodo Glimt'i 3-2'lik skorla geçmişti.
Mücadeleye damgasını vuran milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 2 gol ve 1 asist yaparak takımına turu getirmişti.
26 yaşındaki oyuncu, maç sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, "Kafam rahat ve teknik direktörümüz bana özgüven aşılıyor. Kendi rolümde rahat hissediyorum. Daha önce de birçok röportajda bu mevkide oynamak istediğimi söylemiştim. Önemli olan günün sonunda bizim kazanmamız." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Ligi için; "Kupaya kadar uzanabilir miyiz? Evet, pandemi arası sonrası birçok maç kazandık ve böyle devam etmeliyiz." dedi.
Milli oyuncumuz, geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı forma ile 38 resmi maçta takımına 11 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
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