Arsenal 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik sonuçla ayrılarak 2'de 2 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Arsenal'ın gollerini 25. dakikada Lacazette ve 85. dakikada Nketiah atarken konuk takımın tek golünü 45. dakikada Antonio kaydetti.

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