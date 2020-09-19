20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

Arsenal Arteta ile seriye bağladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik sonuçla ayrılarak 2'de 2 yaptı.

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Arsenal'ın gollerini 25. dakikada Lacazette ve 85. dakikada Nketiah atarken konuk takımın tek golünü 45. dakikada Antonio kaydetti.

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