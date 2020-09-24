24 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 3-2 Bodo Glimt | MAÇ SONUCU

Hakan şov yaptı Milan turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. ön eleme turunda milli yıldızımız 'nun formasını giydiği Milan, sahasında 'i 3-2 yendi ve bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 2 gol, 1 asist yaparak maçın adamı oldu.

3. ön eleme karşılaşmasında Milan evinde ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 3-2 kazanırken, Milan adına galibiyeti getiren golleri 16. ve 50. dakikalarda , 32. dakikada Colombo attı. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauge kaydetti.

RAKİP RIO AVE!

Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Milan, 'ı eleyen 'nin rakibi oldu.

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