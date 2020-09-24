Milan 3-2 Bodo Glimt | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Bodo Glimt'i 3-2 yendi ve bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 2 gol, 1 asist yaparak maçın adamı oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşmasında Milan evinde Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi İtalyan temsilcisi 3-2 kazanırken, Milan adına galibiyeti getiren golleri 16. ve 50. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu, 32. dakikada Colombo attı. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Junker ve 55. dakikada Hauge kaydetti.

RAKİP RIO AVE!

Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Milan, Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave'nin rakibi oldu.

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