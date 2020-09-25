Augsburg - Borussia Dortmund maçı naklen A Spor'da!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund, WWK Arena'da kozlarını paylaşacak. 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bundesliga devi Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile karşılıyor; Haaland, Sancho, Reus ve Emre Can A Spor'da sahneye çıkıyor…



Ligdeki ilk maçında Union Berlin'i deviren Augsburg, Dortmund'a da geçit vermek istemiyor!



Augsburg - Borussia Dortmund mücadelesi 26 Eylül Cumartesi saat 16:30'da naklen A Spor'da…

Yayın Tarihi : 26 Eylül 2020 | Cumartesi

Yayın Saati : 16:30 | Canlı

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