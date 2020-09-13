İspanya La Liga'nın ilk haftasında Villarreal evinde Huesca'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen Villarreal, beraberliği ikinci yarıda kurtardı ve La Liga'ya 1 puanla başladı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Villarreal sahasında Huesca'yı ağırladı.



Saat 19:30'da başlayan ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanan mücadelenin 42. dakikasında konuk ekip Maffeo'yla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda beraberlik için bastıran ev sahibi Villarreal 68'de Moreno'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Villarreal ve Huesca sahadan birer puanla ayrıldı.

DİĞER