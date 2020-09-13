14 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal 1-1 Huesca | MAÇ SONUCU

Villarreal puanı ikinci yarı kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'nın ilk haftasında  evinde 'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen Villarreal, beraberliği ikinci yarıda kurtardı ve La Liga'ya 1 puanla başladı.

'nın ilk haftasında sahasında 'yı ağırladı.

Saat 19:30'da başlayan ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanan mücadelenin 42. dakikasında konuk ekip Maffeo'yla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran ev sahibi Villarreal 68'de Moreno'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Villarreal ve Huesca sahadan birer puanla ayrıldı.

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