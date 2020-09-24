Beşiktaş 1-1 Rio Ave (Penaltılarla 2-4) | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk etti. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, penaltılara giden mücadeleyi Rio Ave 4-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede siyah-beyazlılar adına golü 15. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 85. dakikada Moreira kaydetti.

Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmada da gol sesi çıkmayınca penaltılara kalan karşılaşmayı Portekiz temsilcisi 4-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

GÖKHAN TÖRE 699 GÜN SONRA...

Gökhan Töre tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı ekibe geri dönen Gökhan Töre mücadelenin 84. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş forması altında son maçına 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan Töre, daha sonra kadro dışı kalmış ve ardından da Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da oynayan Gökhan Töre, Rio Ave karşısında oyuna dahil olarak tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş forması giydi.

GÜVEN SİFTAH YAPTI

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 15. dakikasında öne geçti. Ljajic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Necip, arka direğe çok iyi bir orta gönderirken, bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Bu gol, Güven Yalçın'ın Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. 2018-2019 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 42 Süper Lig maçında 11 gol atıp 3 asist yaparken, 6 Avrupa mücadelesinde ise gole katkı sunamamıştı. Güven Yalçın, Rio Ave karşısında attığı golle siftah yaptı.

3 İSİM İLK KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlı ekipte Rio Ave maçına 11'de başlayan 3 isim bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye 11'de başlayan Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanı sıra sakatlığını atlattıktan sonra Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Adem Ljajic de ilk kez ilk 11'de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane'nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Tarantini'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes'in vuruşunda top auta gitti.

83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Rio Ave'nin golü geldi. Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre'nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatmalar

105. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.

117. dakikada Mensah'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

120+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane'nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Penaltılar

Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı.

Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

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