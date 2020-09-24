Son dakika haberi... Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktı.

Milan'ın golcü futbolcusu Ibrahimovic, corona virüsüne yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.



Milan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakiplerinden biri.

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