24 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Dünya yıldızı futbolcu corona virüsüne yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Son dakika haberi... 'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktı.

'ın golcü futbolcusu Ibrahimovic, corona virüsüne yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte'nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

Milan, ayrıca Avrupa Ligi'nde mücadele eden 'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakiplerinden biri.

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