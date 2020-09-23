23 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United'da corona virüsü şoku! 3 isim...

West Ham United'da corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

takımlarından 'da teknik direktör ve 2 futbolcu, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Moyes'in yanı sıra 23 yaşındaki stoper Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Cullen'in Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Üçünün de hastalık belirtisi göstermediği ve protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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