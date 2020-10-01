02 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0-0 Arsenal (Penaltılarla 4-5) | MAÇ SONUCU

Arsenal ligin rövanşını kupada aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya gelen ile , Lig Kupası'nda da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, penaltılara kalan maçı 5-4 Arsenal kazandı.

'nda (EPL) sahasında 'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maçın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Penaltılara giden karşılaşmayı 'Topçular' 5-4 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İki ekip Premier Lig'de geçtiğimiz günlerde yine karşılaşmış ve mücadeleyi Liverpool 3-1 kazanmıştı.

Liverpool Arsenal'e geçit vermedi! haberin devamı

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