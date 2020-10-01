02 Ekim 2020, Cuma
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Liverpool 0-0 Arsenal (Penaltılarla 4-5) | MAÇ SONUCU
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya gelen Liverpool ile Arsenal, Lig Kupası'nda da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken, penaltılara kalan maçı 5-4 Arsenal kazandı.
İngiltere Lig Kupası'nda (EPL) Liverpool sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maçın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
Penaltılara giden karşılaşmayı 'Topçular' 5-4 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
İki ekip Premier Lig'de geçtiğimiz günlerde yine karşılaşmış ve mücadeleyi Liverpool 3-1 kazanmıştı.
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