İngiltere Lig Kupası'nda corona virüsü şoku! Tottenham...

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

İngiltere Lig Kupası internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile Premier Lig ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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