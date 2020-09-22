22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Lig Kupası'nda corona virüsü şoku! Tottenham...

İngiltere Lig Kupası'nda corona virüsü şoku! Tottenham...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

3. turundaki -Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından ile ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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