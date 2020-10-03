03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'da Sadio Mane'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Liverpool'un yıldızına Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

ekiplerinden 'da forma giyen Senegalli futbolcu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

'un yeni transferi da hafta içi Covid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Miha Zajc'a corona virüsü şoku! Miha Zajc'a corona virüsü şoku!
Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası! Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası!
Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör