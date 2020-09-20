20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder Leicester City'de

Cengiz Ünder'in yeni takımı açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

ekibi , milli futbolcumuz 'i ettiğini duyurdu. İngiliz ekibi, başarılı futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalarken, Roma'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek.

İngiltere ekiplerinden , milli futbolcumuz 'in transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon Euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncumuz, bu karşılığında yıllık 3.5 milyon Euro ücret kazanacak.

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE AYNI TAKIMDA BULUŞTU

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Premier Lig'de oynamanın her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim ve bu harika bir fırsat" dedi.

Roma'dan Cengiz Ünder paylaşımı

"MAÇLARINI İZLİYORDUM"

Çağlar Söyüncü'den ötürü takımın maçlarını izlediğini vurgulayan Ünder, "En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için şanslıyım. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için mutluyum. Çağlar için Leicester'ın maçlarını izliyordum" diyerek sözlerini noktaladı.

ROMA'YA VEDA ETTİ

"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."

Leicester City Cengiz Ünder transferini açıkladı

LEICESTER'DAN CENGİZ'E 'HOŞ GELDİN' MESAJI

Leicester City, Twitter hesabından yeni transferleri Cengiz Ünder için 'Hoş geldin' mesajı paylaştı. İngiliz ekibinden yapılan paylaşımda Welcome to Leicester City, Cengo! #ÜnderTaken" ifadeleri kullanıldı.

Cengiz Ünder: Leicester City'e geldiğim için çok mutluyum

Öte yandan Cengiz Ünder transferini açıklayan Leicester kulübü, Twitter profilindeki 'account' ve 'supporter' kelimelerini (Ü) harfiyle yazdı.

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