Premier Lig ekibi Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer ettiğini duyurdu. İngiliz ekibi, başarılı futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalarken, Roma'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon Euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncumuz, bu transfer karşılığında yıllık 3.5 milyon Euro ücret kazanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE AYNI TAKIMDA BULUŞTU

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Premier Lig'de oynamanın her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim ve bu harika bir fırsat" dedi.

"MAÇLARINI İZLİYORDUM"

Çağlar Söyüncü'den ötürü takımın maçlarını izlediğini vurgulayan Ünder, "En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için şanslıyım. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için mutluyum. Çağlar için Leicester'ın maçlarını izliyordum" diyerek sözlerini noktaladı.

ROMA'YA VEDA ETTİ

"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."

LEICESTER'DAN CENGİZ'E 'HOŞ GELDİN' MESAJI

Leicester City, Twitter hesabından yeni transferleri Cengiz Ünder için 'Hoş geldin' mesajı paylaştı. İngiliz ekibinden yapılan paylaşımda Welcome to Leicester City, Cengo! #ÜnderTaken" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Cengiz Ünder transferini açıklayan Leicester kulübü, Twitter profilindeki 'account' ve 'supporter' kelimelerini (Ü) harfiyle yazdı.

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