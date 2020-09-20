Premier Lig: Southampton 2-5 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham deplasmanda, Son'un 4 gol, Kane'in ise 1 gol 4 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Southampton'ı 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Tottenham, St Mary Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini, 45+2, 47, 64 ve 73. dakikalarda Son Heung-min 82. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Ev sahibi takımın 32 ve 90. dakikalarda Danny Ings'in attığı goller mağlubiyete engel olamadı.

SON VE KANE MAÇA DAMGA VURDU

Tottenham'da Son 4 gol, Kane ise 1 gol ve 4 asistle oynayarak mücadeleye damga vurdular.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, 27 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da Newcastle United'ı ağırlayacak. Southampton ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 22.00'de Burnley deplasmanına konuk olacak.

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