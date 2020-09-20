20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Southampton 2-5 Tottenham | MAÇ SONUCU

Son ve Kane şov yaptı Tottenham kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında Tottenham deplasmanda, Son'un 4 gol, Kane'in ise 1 gol 4 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada 'ı 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

'in 2. haftasında ile Tottenham, St Mary Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini, 45+2, 47, 64 ve 73. dakikalarda Son Heung-min 82. dakikada 'in attığı gollerle 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Ev sahibi takımın 32 ve 90. dakikalarda Danny Ings'in attığı goller mağlubiyete engel olamadı.

SON VE KANE MAÇA DAMGA VURDU

Tottenham'da Son 4 gol, Kane ise 1 gol ve 4 asistle oynayarak mücadeleye damga vurdular.

'in 3. haftasında Tottenham, 27 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da 'ı ağırlayacak. Southampton ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 22.00'de Burnley deplasmanına konuk olacak.

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