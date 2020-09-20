20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Liverpool maçı 20 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa, James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Havertz, Mount, Werner

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Mane

Chelsea'de yeni transferler Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve bu maçta görev almayacaklar. Liverpool'da ise yeni ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade-Chamberlain yok.

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