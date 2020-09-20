İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Liverpool maçı 20 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa, James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Havertz, Mount, Werner

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Mane

Chelsea'de yeni transferler Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve Thiago Silva bu maçta görev almayacaklar. Liverpool'da ise yeni transfer Thiago Alcantara ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade-Chamberlain yok.

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