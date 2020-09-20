Premier Lig: Arsenal 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Lacazette ve Nketiah'tan gelirken, konuk ekibin golünü Antonio kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile West Ham United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lige Fulham galibiyetiyle giriş yapan Londra ekibi, bu sezon sahasında çıktığı ilk maçta rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 2. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Aexandre Lacazette ve 85. dakikada Eddie Nketiah kaydederken, konuk takımın golü 45. dakikada Michail Antonio'dan geldi.
Arsenal bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan West Ham United ise 18. sırada kendisine yer buldu.
Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, 28 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.15'te Liverpool deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.
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