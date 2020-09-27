Premier Lig: Manchester City 2-5 Leicester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Manchester City evinde Leicester City'i konuk etti. Mücadeleyi Leicester City 5-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karşılaşmada Manchester City adına golleri 4. dakikada Mahrez ve 84. dakikada Ake attı. Konuk ekibin galibiyet gollerini ise; 37., 54. ve 58. dakikalarda Jamie Vardy attı ve hat-trick yaptı. Misafir takımın diğer gollerini ise 77. dakikada Maddison ve 88'de Tielemans attı.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonunda 3 galibiyet alan Leicester City liderliğe yükselirken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.

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