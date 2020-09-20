İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Brighton'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Brighton maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Newcastle United: Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Lewis; Hendrick, Shelvey, Hayden, Saint-Maximin; Wilson, Carroll

Brighton: Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Bissouma; Gross, Trossard; Maupay

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