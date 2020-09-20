20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Newcastle United - Brighton maçı saat kaçta? Hangi Kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Brighton maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Newcastle United: Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Lewis; Hendrick, Shelvey, Hayden, Saint-Maximin; Wilson, Carroll

Brighton: Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Bissouma; Gross, Trossard; Maupay

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