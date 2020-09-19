19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Bale ile sözleşme imzaladı

Bale yuvasına döndü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Bu sezon 'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Tottenham'da bir süredir gündemde olan ile anlaşmaya varıldı açıklandı.

Tottenham, eski futbolcusu 'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Bale, 2013 yılınd 'e transfer olmuştu.

LONDRA KULÜBÜ, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hellas Verona - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Hellas Verona - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fiorentina - Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fiorentina - Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Celta Vigo - Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Celta Vigo - Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör