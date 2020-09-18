18 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 8-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih Schalke'yi hezimete uğrattı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Bundesliga'da heyecan başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ile 'ın formasını giydiği 04 açılış maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'da heyecan başladı. Son şampiyon sahasında Milli futbolcumuz Ozana Kabak'ın da forma giydiği 04'ü ağırladı. Ev sahibi ekip adeta mücadeleye golle başladı ve 4. dakikada Gnabry'nin ayağından gelen vuruşla 1-0 öne geçti. Mücadelenn kalan bölümünde de sahanın tek hakimi olan Bayern Münih rakibini 8-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Gnabry (3), Lewandowski, Goretzka, Müller, Musiala ve yeni transfer Sane kaydetti.

Barcelona kazandı Messi 2 gol kaydetti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
Thiago Alcantara Liverpool'da! Thiago Alcantara Liverpool'da!
Higuain'in yeni takımı belli oldu! Higuain'in yeni takımı belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör