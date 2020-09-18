Bayern Münih 8-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da heyecan başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 açılış maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'da heyecan başladı. Son şampiyon Bayern Münih sahasında Milli futbolcumuz Ozana Kabak'ın da forma giydiği Schalke 04'ü ağırladı. Ev sahibi ekip adeta mücadeleye golle başladı ve 4. dakikada Gnabry'nin ayağından gelen vuruşla 1-0 öne geçti. Mücadelenn kalan bölümünde de sahanın tek hakimi olan Bayern Münih rakibini 8-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Gnabry (3), Lewandowski, Goretzka, Müller, Musiala ve yeni transfer Sane kaydetti.



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