Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta yarışacak olan A Milli Futbol Takımımız, ilk olarak Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve A Milli Takım aday kadrosu da yer alıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Yayın şifresiz mi?