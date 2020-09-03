03 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya - İspanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

'nde muhteşem bir maç futbolseverleri bekliyor. ile karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. grup maçı öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. İki dev takımın mücadelesi öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALMANYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - İspanya maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Trapp, Gosens, Ginter, Süle, Kehrer, Gündogan, Kroos, Sané, Havertz, Brandt, Werner

İspanya: Arrizabalaga, Reguilón, Llorente, Ramos, Navas, Thiago, Busquets, Ruiz, Asensio, Moreno

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