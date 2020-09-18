Tolgay Arslan resmen Udinese'de!
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tolgay Arslan, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. İtalyan temsilcisi 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya Serie A ekibi Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Çizme ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SERIE A'DAKİ 6. TÜRK!
Tolgay Arslan'ın Udinese'ye transfer olmasının ardından İtalya Serie A'da bu sezon forma giyecek Türk futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Serie A'da top koşturan diğer Türk futbolcular şöyle:
Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Mert Çetin (Verona), Mert Müldür (Sassuolo), Hakan Çalhanoğlu (Milan). Roma'yla sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in ise Leicester City'ye transfer olması bekleniyor.
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