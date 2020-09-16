16 Eylül 2020, Çarşamba
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MESSI DAMGA VURDU!
Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.
Barcelona kazandı Messi 2 gol kaydetti
La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Girona'yı 3-1 mağlup etti. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilenin Arjantinli yıldız Messi adeta sahada resital sergiledi ve mücadede 2 gol kaydetti.
La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi.
Katalan ekibi rahat bir oyun sergilediği mücadelede 3-1'lik skorla galip tamamladı.
MESSI DAMGA VURDU!
Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için Katalan ekibinde kalan Lionel Messi, 45 ve 51. dakikada attığı 2 golle maça damgasını vurdu.
Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.
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