16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona kazandı Messi 2 gol kaydetti

Barcelona kazandı! Messi şov yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

 devi  hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Girona'yı 3-1 mağlup etti. döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilenin Arjantinli yıldız Messi adeta sahada resital sergiledi ve mücadede 2 gol kaydetti.

devi , hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi.

Katalan ekibi rahat bir oyun sergilediği mücadelede 3-1'lik skorla galip tamamladı.

MESSI DAMGA VURDU!
döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için Katalan ekibinde kalan , 45 ve 51. dakikada attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.

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