Barcelona kazandı Messi 2 gol kaydetti

La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Girona'yı 3-1 mağlup etti. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilenin Arjantinli yıldız Messi adeta sahada resital sergiledi ve mücadede 2 gol kaydetti.

La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi.

Katalan ekibi rahat bir oyun sergilediği mücadelede 3-1'lik skorla galip tamamladı.

MESSI DAMGA VURDU!

Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için Katalan ekibinde kalan Lionel Messi, 45 ve 51. dakikada attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.









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