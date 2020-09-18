18 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa Ligi'nde üst tura çıkan 42 takım belli oldu

Avrupa Ligi'nde üst tura çıkan 42 takım belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvasında, 2. eleme turunda bir maç ertelenirken 42 karşılaşma oynandı. 3. ön eleme turunda ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor temsil edecek.

Tek maç eleme usulü yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Galatasaray, APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Rosenborg (Norveç), (Hırvatistan), Ararat (Ermenistan), Buducnost Podgorica (Karadağ), Granada (İspanya), Rangers (İskoçya), Kuopion Palloseura (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Bodo Glimt (Norveç), Slovan Liberec (Çekya), Tottenham (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Flora (Estonya), Zrinjski (Bosna Hersek), Lokomotiv Tiflis (Gürcistan), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Djurgarden (İsveç), CSKA Sofya (Bulgaristan), Maccabi Haifa (İsrail), Partizan (Sırbistan), Mol Vidi (Macaristan), (Kıbrıs Rum Kesimi), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Dundalk (İrlanda), Rio Ave (Portekiz), Piast Gliwice (Polonya), Drita (Kosova), Kolos (Ukrayna), Milan (İtalya), Standard Liege (Belçika), Wolfsburg (Almanya), Mura (Slovenya), Aberdeen (İskoçya), Basel (İsviçre), Reims (Fransa), Floriana (Malta), Malmö (İsveç), Motherwell (İskoçya), FCSB (Romanya) ve Dunajska Streda (Slovakya) takımları, bir üst tura yükseldi.

Riga ile Tre Fiori arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tek maç eleme sistemindeki 3. eleme turu müsabakaları, 24 Eylül perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave!

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