Avrupa Ligi'nde üst tura çıkan 42 takım belli oldu
Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvasında, 2. eleme turunda bir maç ertelenirken 42 karşılaşma oynandı. 3. ön eleme turunda ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor temsil edecek.
Tek maç eleme usulü yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Galatasaray, APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Rosenborg (Norveç), Hajduk Split (Hırvatistan), Ararat (Ermenistan), Buducnost Podgorica (Karadağ), Granada (İspanya), Rangers (İskoçya), Kuopion Palloseura (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Bodo Glimt (Norveç), Slovan Liberec (Çekya), Tottenham (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Flora (Estonya), Zrinjski (Bosna Hersek), Lokomotiv Tiflis (Gürcistan), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Djurgarden (İsveç), CSKA Sofya (Bulgaristan), Maccabi Haifa (İsrail), Partizan (Sırbistan), Mol Vidi (Macaristan), Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Dundalk (İrlanda), Rio Ave (Portekiz), Piast Gliwice (Polonya), Drita (Kosova), Kolos (Ukrayna), Milan (İtalya), Standard Liege (Belçika), Wolfsburg (Almanya), Mura (Slovenya), Aberdeen (İskoçya), Basel (İsviçre), Reims (Fransa), Floriana (Malta), Malmö (İsveç), Motherwell (İskoçya), FCSB (Romanya) ve Dunajska Streda (Slovakya) takımları, bir üst tura yükseldi.
Riga ile Tre Fiori arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Tek maç eleme sistemindeki 3. eleme turu müsabakaları, 24 Eylül perşembe günü oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama