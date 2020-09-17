17 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdı

Juventus'tan flaş Higuain kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

İtalya Serie A ekiplerinden , Arjantinli forvet 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. İtalyan basını, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine ABD'de devam edeceğini iddia etti.

Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea'de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.

Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli'den Juventus'a olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.

İtalyan spor basını, Higuain'in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu ABD'deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.

Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini Barcelona'dan Uruguaylı ya da Roma'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.

Ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Flaş itiraf! ABD'ye gitmek istiyordum Flaş itiraf! "ABD'ye gitmek istiyordum"
UEFA'dan Messi ve Ronaldo'ya şok! UEFA'dan Messi ve Ronaldo'ya şok!
PSG 90+3'te güldü! PSG 90+3'te güldü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör