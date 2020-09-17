Juventus Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Arjantinli forvet Gonzalo Higuain'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. İtalyan basını, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine ABD'de devam edeceğini iddia etti.
Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.
2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea'de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.
Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli'den Juventus'a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.
İtalyan spor basını, Higuain'in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu ABD'deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.
Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini Barcelona'dan Uruguaylı Luis Suarez ya da Roma'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.
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