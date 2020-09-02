02 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ancelotti James Rodrigues'i istiyor!

Ancelotti James Rodrigues'i istiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Yeni sezonda 'de hedefini ilk 4 olarak belirleyen Everton transferde hareketli saatler yaşıyor. Maviler son olarak 'in kadrosunda bulunan 'i etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

İspanyol devi 'de bir türlü forma şansı bulamayan için Everton resmi teklifini yaptı. 'nin ısrarla istediği futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. İngiliz basınına göre mavililerin 29 yaşındaki futbolcuya hafta içinde imza attırması bekleniyor.

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