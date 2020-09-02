Ancelotti James Rodrigues'i istiyor!

Yeni sezonda Premier Lig'de hedefini ilk 4 olarak belirleyen Everton transferde hareketli saatler yaşıyor. Maviler son olarak Real Madrid'in kadrosunda bulunan James Rodriguez'i transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

İspanyol devi Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamayan James Rodrigues için Everton resmi teklifini yaptı. Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. İngiliz basınına göre mavililerin 29 yaşındaki futbolcuya hafta içinde imza attırması bekleniyor.

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