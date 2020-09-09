09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Belçika 5-1 İzlanda | MAÇ SONUCU

Belçika rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

A Ligi 2. Grup'ta yer alan , sahasında İzlanda'yı konuk etti. 6 gole sahne olan mücadelede Belçika zorlanmadı ve maçı 5-1 kazandı.

A Ligi 2. Grup'ta ile İzlanda karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan mücadeleyi Belçika 5-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Belçika adına golleri; 13. dakikada Witsel, 17. ve 69. dakikada Batshuayi, 50'de Mertens ve 79. dakikada Doku attı. Konuk ekibin tek golü ise 10. dakikada Fridjonsson kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Belçika 6 puana yükselirken, İzlanda ise 0 puanda kaldı.

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