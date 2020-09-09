09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan Fransa!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

A Ligi 3. Grup'ta ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 'Horozlar' 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

A Ligi 3. Grup'ta ile Hırvatistan karşılaştı. 6 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Fransa adına galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Griezmann, 45+1'de Livakovic (k.k), 65. dakikada Upamecano ve 77'de Giroud (pen.) attı. Hırvatistan'ın gollerini ise 17. dakikada Lovren ve 55'te Brekalo attı.

Karşılaşmada geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fransa 2'de 2 yaparak 6 puana yükselirken, Hırvatistan ise 0 puanda kaldı.

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