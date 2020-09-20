Ligue 1: Nice 0-3 PSG | MAÇ SONUCU
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Nice deplasmanına konuk olan Paris Saint-Germain, rakibini Mbappe (p), Di Maria ve Correa'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı.
Ligue 1'in 4. haftasında Nice ile PSG, Allianz Riviera'da kozlarını paylaştı. Paris ekibi, rakibini 38. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 45+1. dakikada Angel Di Maria ve 66. dakikada Marcos Aoas Correa'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Paris Saint-Germain, puanını 6'ya çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. PSG karşısında bu sezonki 2. yenilgisini alan Nice ise aynı puanla 10. sırada yer aldı.
Fransa Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain, 27 Eylül Pazar günü TSİ 22.00'de Reims'i ağırlayacak. Nice ise aynı gün TSİ 14.00'te Bordeaux deplasmanına konuk olacak.
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