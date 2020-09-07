07 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bundesliga maçları A Spor'da!

Almanya Bundesliga maçları A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

A , öncesinde Bundesliga maçlarının yayın haklarını satın aldı. Yeni sezonda Bundesliga maçları şifresiz olarak naklen A Spor'dan yayınlanacak.

Dünyada hayatı zaman zaman durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası futbolseverlere müjdeli haber... A , yayın haklarını satın aldığını açıkladı. Maçlar şifresiz olarak yayınlanacak.

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