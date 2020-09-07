Ansu Fati tarihe geçti!
Barcelona'nın 17 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati, İspanya Milli Takımı'nda tarihe geçti. Genç oyuncu, A milli seviyede gol atan en genç futbolcu oldu.
İspanya'nın dünya futboluna kazandırdığı yeni yıldızı Ansu Fati, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 17 yaşındaki futbolcu, ülkesi İspanya'nın Uluslar Ligi2nde oynadığı Ukrayna maçında fileleri havalandırarak İspanya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.
95 YILLIK REKORU TARİHE GÖMDÜ!
17 yaş 311 günlük, İspanya'nın 4-0 kazandığı maçta 3. golü filelere yolladı ve 95 yıllık rekoru tarihe gömdü. Daha önceki rekor, 1925 yılında henüz 18 yaşında İsviçre filelerini havalandıran Juan Errazquin'e aitti.
DEVLER LİGİ, LA LIGA VE BARÇA'DA DA REKOR KIRMIŞTI
Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.
PENALTI DA KAZANDIRDI
Genç yıldız ayrıca Ukrayna maçında penaltı yaptırdı ve Ramos topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
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