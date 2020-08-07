07 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da 2020/2021 sezonu fikstürü açıklandı

Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.08.2020

Birinci (Bundesliga) ve Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) 2020/2021 sezonu fikstürü belli oldu.

(DFL) tarafından belirlenen takvimine göre, Bundesliga'da sezonun açılış maçı 2020 tarihinde ile Schalke04 arasında oynanacak.

18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek.

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında 'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.

Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle:

Bayern Münih-Schalke04
Borussia Dortmund- M.Gladbach
Leipzig- Mainz05
VFL Wolfsburg-Leverkusen
Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld
Union Berlin- Augsburg
FC Köln- Hoffenheim
Werder Bremen- Herha Berlin
VFB Stuttgart-Freiburg

Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak.

2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.

İlk haftanın diğer maçları ise şöyle:

1.FC Heidenheim-Eintracht Braunschweig
Hannover 96-Karlsruher SC
VFL Bochum-FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth-VFL Osnabrück
SV Sandhausen-SV Darmstadt 98
Holstein Kiel-SC Paderborn 07
Würzburger Kickers-Erzgebirge Aue

Almanya 3'üncü Ligi'nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.

Milli yıldıza dev teklif! 30 milyon Euro... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milli yıldıza dev teklif! 30 milyon Euro... Milli yıldıza dev teklif! 30 milyon Euro...
Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı
Çağlar Söyüncü'ye dev talip! İşte önerilen rakam Çağlar Söyüncü'ye dev talip! İşte önerilen rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör