08 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

City’li yıldızlar pozitif çıktı

City’li yıldızlar pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

ekiplerinden 'nin iki yıldız ismi corona virüsüne yakalandı.

ekibi 'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, corona virüsüne yakalandı. İki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi. Mahrez ve Laporte'nin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
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