03 Eylül 2020, Perşembe
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Taraflar anlaşma sağlayamadı! Barcelona'dan Lionel Messi için flaş hareket
Barcelona'da sular durulmuyor... Takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin menajeri ve babası Jorge Messi, Katalan ekibinin başkanı Bartomeu ile görüştü. Barcelona, Arjantinli süper stara 2 yıllık yeni sözleşme önerirken, bu teklif kabul görmedi. Bunun üzerine Messi tarafına 700 milyon Euro'nun altına takımdan ayrılamayacağı aktarıldı. Taraflar birkaç gün içinde tekrar bir araya gelmesi beklenirken, 33 yaşındaki yıldız bu süreçte antrenmanlara katılmayacak.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Messi'nin menajerliğini yürüten babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Bartomeu ile bir araya geldi ve oğlunun geleceği ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.
İspanyol basınının haberine göre, toplantıdan sonuç çıkmadı.
BARÇA BAŞKANI TAVİZ VERMEDİ
Barcelona Başkanı Bartomeu, 700 milyon euro maddesinden taviz vermedi ve bu fiyatın altında Messi'yi bırakmayacaklarını söyledi. Taraflar birkaç gün içinde tekrar görüşecek. Arjantinli yıldız bu süreçte Koeman yönetimindeki antrenmanlara katılmayacak.
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