03 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Taraflar anlaşma sağlayamadı! Barcelona'dan Lionel Messi için flaş hareket

Taraflar anlaşma sağlayamadı! Barça'dan flaş hareket
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

'da sular durulmuyor... Takımdan ayrılma kararı alan 'nin menajeri ve babası , Katalan ekibinin başkanı Bartomeu ile görüştü. Barcelona, Arjantinli süper stara 2 yıllık yeni sözleşme önerirken, bu teklif kabul görmedi. Bunun üzerine Messi tarafına 700 milyon Euro'nun altına takımdan ayrılamayacağı aktarıldı. Taraflar birkaç gün içinde tekrar bir araya gelmesi beklenirken, 33 yaşındaki yıldız bu süreçte antrenmanlara katılmayacak.

'dan ayrılma kararı alan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Messi'nin menajerliğini yürüten babası , Barcelona Başkanı Bartomeu ile bir araya geldi ve oğlunun geleceği ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

İspanyol basınının haberine göre, toplantıdan sonuç çıkmadı.

Jorge Messi: Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma şansı çok düşük

BARÇA BAŞKANI TAVİZ VERMEDİ

Barcelona Başkanı Bartomeu, 700 milyon euro maddesinden taviz vermedi ve bu fiyatın altında Messi'yi bırakmayacaklarını söyledi. Taraflar birkaç gün içinde tekrar görüşecek. Arjantinli yıldız bu süreçte Koeman yönetimindeki antrenmanlara katılmayacak.

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