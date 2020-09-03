03 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Donny van de Beek'i transfer etti

Transfere servet ödedi! ManU...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Ajan'ta forma giyen orta saha Donny 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar'ın, bu için 40 milyon Sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Kulübü, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Manchester United'ın için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ajax'ın altyapısında yetişen , 2015'te A takıma yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları 2018-2019 sezonunda Ajax'ın başarısında önemli rol üstlenen Van de Beek, aynı sezon takımıyla birer lig ve Kupası zaferi yaşamıştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Van de Beek, geçen sezon Ajax ile 37 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.

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