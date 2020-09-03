Manchester United Donny van de Beek'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ajan'ta forma giyen orta saha Donny Van de Beek'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar'ın, bu transfer için 40 milyon Sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Manchester United Kulübü, 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Manchester United'ın transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Ajax'ın altyapısında yetişen Van de Beek, 2015'te A takıma yükselmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları 2018-2019 sezonunda Ajax'ın başarısında önemli rol üstlenen Van de Beek, aynı sezon takımıyla birer lig ve Hollanda Kupası zaferi yaşamıştı.
Hollanda Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Van de Beek, geçen sezon Ajax ile 37 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.
Hi everyone,— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020
Hope you're well.
Just announcing @Donny_Beek6.
Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy
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