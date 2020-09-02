02 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Koray Günter Hellas Verona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Resmi açıklama geldi! Transfer...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

2019 yılında 1 milyon euro kiralama bedeli ile 'nın yolunu tutan  takımda kaldı. Verona, 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı ve Genoa'dan transfer etti..

Bir dönem 'da forma giyen , Verona'da kaldı. basınından Calcionews'in haberine göre, bonservisi Genoa'da bulunan ve 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile 'ya kiralanan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun opsiyonu kullanıldı.
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