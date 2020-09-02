02 Eylül 2020, Çarşamba
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Koray Günter Hellas Verona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
2019 yılında 1 milyon euro kiralama bedeli ile Hellas Verona'nın yolunu tutan Koray Günter takımda kaldı. Verona, 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı ve Genoa'dan transfer etti..
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Koray Günter, Verona'da kaldı. İtalya basınından Calcionews'in haberine göre, bonservisi Genoa'da bulunan ve 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile Hellas Verona'ya kiralanan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun opsiyonu kullanıldı.
UFFICIALE ✍️— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 2, 2020
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
Koray #Günter è gialloblù sino al 2023
▶️ https://t.co/n4XV7BOZ2x#HVFC #Günter2023 pic.twitter.com/egkemjacym
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