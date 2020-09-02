02 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Jorge Messi: Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma şansı çok düşük

Messi için flaş açıklama! Barcelona...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2020

'nın yıldız futbolcusu 'nin hangi takımda oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. mağlubiyetinin ardından Arjantinli futbolcunun artık Barcelona forması giymek istemediği iddia edilmişti. Konu ile alakalı Messi'nin babası açıklamalarda bulundu. işte detaylar...

'da gündem Messi olmaya devam ediyor. Katalan ekibinde artık forma giymek istemediği iddia edilen Arjantinli süper yıldız için ve Inter takımlarının adı oldukça fazla duyulmaya başlandı. Son olarak konu ile alakalı 'da açıklamalarda bulunan Messi'nin babası Jorge Messi" 'nin artık Barcelona'da kalması zor" ifadelerinde bulundu.
Ancelotti James Rodrigues'i istiyor!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ancelotti James Rodrigues'i istiyor! Ancelotti James Rodrigues'i istiyor!
David Silva'ya corona virüsü şoku David Silva'ya corona virüsü şoku
Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör