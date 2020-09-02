02 Eylül 2020, Çarşamba
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Jorge Messi: Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma şansı çok düşük
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin hangi takımda oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bayern Münih mağlubiyetinin ardından Arjantinli futbolcunun artık Barcelona forması giymek istemediği iddia edilmişti. Konu ile alakalı Messi'nin babası açıklamalarda bulundu. işte detaylar...
Barcelona'da gündem Messi olmaya devam ediyor. Katalan ekibinde artık forma giymek istemediği iddia edilen Arjantinli süper yıldız için Manchester City ve Inter takımlarının adı oldukça fazla duyulmaya başlandı. Son olarak konu ile alakalı İspanya'da açıklamalarda bulunan Messi'nin babası Jorge Messi" Lionel Messi'nin artık Barcelona'da kalması zor" ifadelerinde bulundu.
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