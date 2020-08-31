Manchester City'den Lionel Messi'ye görülmemiş teklif! Eğer anlaşma sağlanamazsa...

Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı alması sonrası Arjantinli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, İngiliz devi Manchester City'nin tecrübeli oyuncuya 100 milyon Euro maaş + 250 milyon Euro imza parası önerdiği öğrenildi. Eğer Messi, Barcelona ile anlaşma sağlayamazsa sözleşmesi bitene kadar Katalan ekibi tarafından kadro dışı bırakılacak. İşte detaylar...

Lionel Messi konusunu dünya gündeminden düşmüyor... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu corona virüsü testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi.

Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

DEV TEKLİF

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon Euro imza parası teklif etti. Sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.

ESPN'in haberine göre ise; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.



ANLAŞMA OLMAZSA KADRO DIŞI

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

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