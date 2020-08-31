31 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte detaylar

Kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ve temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz 'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten , 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 'ı 3-1'lik skorla eleyen , Portekiz'in güçlü ekibi ile eşleşti.
İşte 15-16 Eylül'de tek maç olarak oynanacak karşılaşmalar...

PAOK - Benfica
- AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros -
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

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