31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla eleyen PAOK, Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla eleyen PAOK, Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile eşleşti.
İşte 15-16 Eylül'de tek maç olarak oynanacak karşılaşmalar...
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Qarabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
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